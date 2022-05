Rali de Portugal. Sébastien Ogier quer conquistar a sexta vitória na competição

Sébastien Ogier e Marku Allen Markku Alén têm seis vitórias no Rali de Portugal. O campeão do Mundo disse à RTP que quer o sexto triunfo mas Ogier está ciente que esta edição do Rali é uma das melhores de sempre tal a qualidade dos participantes.