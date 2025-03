Raphinha marca na vitória do Barcelona no Estádio da Luz

O Benfica perdeu esta quarta-feira no Estádio da Luz com o Barcelona, por 1-0, com golo de Raphinha, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol. O Benfica entrou bem na partida, mas foi o Barcelona que teve a melhor oportunidade de golo. Valeu Trubin com três boas defesas a remates de Dani Olmo, com recargas de Robert Lewandowski e Lamine Yamal. À passagem do minuto 22 grande contratempo para os blaugrana. Pau Cubarsí é expulso, vermelho direto, quando tentou um corte à entrada da área e derrubou Pavlidis. O Barcelona ficou reduzido a 10 jogadores, relativamente cedo no encontro. Ao minuto 43 o Benfica esteve perto de inaugurar o marcador. Aktürkoglu estava em excelente posição, mas, de cabeça, permitiu a defesa por instinto do guarda-redes dos catalães. No contragolpe, o Barcelona respondeu por intermédio de Raphinha com um remate forte, à entrada da área, por cima da baliza de Trubin. Nos descontos do primeiro tempo registo para uma arrancada de Raphinha pela esquerda, valeu o corte providencial de Carreras e evitar o golo do Barcelona. Na segunda parte voltou a entrar melhor o Benfica e Pavlidis teve o golo no pé esquerdo, o remate saiu por cima da baliza de Wojciech Szczesny. Bruno Lage mexeu na equipa e lançou para o terreno de jogo o jovem contratado no mercado de inverno Samuel Dahl. Saiu Tomás Araújo. À passagem da hora de jogo, erro enorme de António Silva. Raphinha aproveitou o mau passe do central encarnado, galgou metros, e à entrada da área disferiu um remate forte rasteiro que só parou no fundo da baliza de Trubin. Contra a corrente do jogo, os catalães adiantaram-se no marcador. Perto do final da partida Renato Sanches ainda ensaiou o remate forte de longe para defesa em voo de Wojciech Szczesny. Com este resultado (0-1) o Benfica parte em desvantagem para o encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, em Barcelona, na próxima terça-feira 11 de março.