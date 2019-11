O Benfica entra esta quarta-feira em campo para disputar a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O adversário é o RB Leipzig, da Alemanha, e a equipa de Bruno Lage tem contas muito difíceis para poder seguir na prova milionária. O Benfica precisa dos três pontos, já que se encontra no último lugar do Grupo G. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir, em direto, o relato na Antena 1.