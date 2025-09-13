`Remontada` do Sporting em Famalicão

O Sporting recuperou de uma desvantagem no marcador e venceu por 2-1 na visita ao Famalicão, jogo da quinta jornada da I Liga.





No Estádio Municipal de Famalicão, Gustavo Sá deu, aos 17 minutos, vantagem à equipa da casa, mas Pedro Gonçalves (22) e Luis Suárez (65) viraram o resultado a favor dos bicampeões nacionais, que vinham de uma derrota frente ao FC Porto (2-1) na ronda anterior.



A equipa lisboeta ascendeu à vice-liderança do campeonato, com 12 pontos, a três dos ‘dragões’, graças a um triunfo que valeu a ultrapassagem ao Famalicão, que sofreu os primeiros dois golos e averbou o primeiro desaire no campeonato, ocupando o quinto posto, com 10.



Com João Virgínia na baliza, em vez do habitual titular, Rui Silva, e um renovado corredor direito, formado por Vagiannidis e Geovany Quenda, a equipa de Alvalade quis circular a bola no meio-campo adversário desde o apito inicial e traduziu esse ascendente no primeiro quarto de hora em duas ocasiões claras de golo.



Luis Suárez falhou o alvo aos seis minutos, com um remate por cima junto à pequena área, após passe de cabeça de Hjulmand, e Quenda apareceu isolado perante Carevic, após uma jogada coletiva rente à relva, mas atirou à figura do guarda-redes montenegrino.



Os minhotos acompanharam o ritmo elevado da fase inicial, servindo-se da velocidade dos elementos mais adiantados, e ameaçou pela primeira vez a baliza num remate de Rodrigo Pinheiro, ao lado, ao minuto nove, antes de desfazer o ‘nulo’ por Gustavo Sá, após cruzamento de Gil Dias, uma das novidades no ‘onze’ famalicense, a par de Ibrahima Ba.



O Sporting repôs a igualdade cinco minutos depois, com Pedro Gonçalves, desmarcado por Quenda, a colocar a bola por entre as pernas de Carevic, ficou a centímetros da reviravolta num remate de Trincão, aos 30, e voltou a introduzir a bola na baliza adversária, aos 38, mas com Suárez em posição de fora de jogo.



Os cruzamentos da formação treinada por Hugo Oliveira continuaram, todavia, a provocar ‘calafrios’ no seio da defesa leonina, sobretudo o cabeceamento de Justin de Haas a rasar o poste direito, aos 45+4.



Mais ofensiva pela ala direita nos primeiros 45 minutos, a equipa ‘verde e branca’ privilegiou o corredor esquerdo na etapa complementar, gerando, a partir daí, os lances em que Quenda atirou ao poste, aos 49 minutos, Trincão rematou por cima, aos 62, e Luis Suárez selou a reviravolta.



O remate rasteiro do colombiano, numa jogada iniciada por Ricardo Mangas, com contributos de Trincão e de Pedro Gonçalves, adiantou o Sporting no ‘marcador’, instantes antes de o treinador Rui Borges colocar em campo Maxi Araújo, recuperado de lesão, e Ioannidis, em estreia absoluta.



O golo sofrido ‘empurrou’ os famalicenses para o meio-campo leonino e para ataques mais organizados em busca da igualdade, mas, apesar do esforço, a equipa treinada por Hugo Oliveira só esteve perto de marcar aos 76 minutos, num cabeceamento de Simon Elisor ao lado, antes de o Sporting controlar a vantagem com mais segurança e de ameaçar o 3-1 num lance individual de João Simões.





(Com Lusa)