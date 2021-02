Responsável máximo pela organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio obrigado a demitir-se

Yoshiro Mori, antigo primeiro-ministro do Japão, agora com 83 anos, ainda chegou a pedir desculpa pelas declarações, mas, mesmo assim, teve de abandonar a presidência da Comissão Organizadora.



A realização dos Jogos foi adiada do ano passado para este devido à pandemia e está agora prevista para os dias entre 23 de julho a 8 de agosto.



Muitos japoneses defendem, no entanto, que os Jogos devem ser cancelados.