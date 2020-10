Ricardo Sá Pinto chegou a acordo com o Vasco da Gama do Rio de Janeiro

A RTP apurou que Sá Pinto vai assinar um contrato até ao final da atual temporada e vai levar três adjuntos para trabalharem com o primeiro técnico português na história do Vasco da Gama.



Antes de negociar com o treinador, o Vasco da Gama terá convidado Luís Felipe Scolari, que recusou a proposta.