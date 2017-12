O Rio Ave recebe esta quarta-feira o Benfica nos Arcos para disputar os oitavos de final da Taça de Portugal. A equipa de Miguel Cardoso vem de uma moralizadora vitória sobre o Moreirense para o campeonato, com dois golos de uma das estrelas da equipa: João Novais. O Benfica vai até Vila do Conde para continuar a defender o título que venceu na época passada, após o triunfo para o campeonato frente ao Estoril-Praia, por 3-1. A partida tem início às 21h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1.