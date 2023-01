Ronaldo e Messi vão estar frente a frente na quinta-feira

O internacional português está convocado para o jogo com o Paris Saint Germain. É um dos 22 escolhidos por Marcelo Gallardo para uma equipa constituída por jogadores do Al-Nassr e do Al-Hilal. Será o primeiro jogo de Ronaldo desde que está na Arábia Saudita.