Ronaldo quer estar no Europeu de 2024. Bruno Fernandes não está surpreendido

Foto: Rodrigo Antunes - EPA

Bruno Fernandes comentou a renuncia de Rafa à seleção. O jogador do Manchester United falou ainda de Cristiano Ronaldo e não se mostrou surpreendido com a ambição do internacional português de querer marcar presença no Europeu de 2024.