Rúben Amorim. "Sérgio Conceição está sempre mais aziado do que eu"

O treinador do Sporting escondeu a tática em relação ao substituto de Matheus Nunes no jogo com o FC Porto. Rúben Amorim respondeu ainda a Sérgio Conceição, para dizer que a azia do técnico do Porto relativamente à perda de jogadores é sempre pior do que a dele.