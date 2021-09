SAD do Benfica com prejuízo de 17,4 milhões de euros

A SAD do Benfica anunciou um prejuízo de 17,4 milhões de euros na época passada. No relatório e contas, a SAD encarnada relembra as dificuldades criadas pela pandemia, com muitos jogos à porta fechada, para além da equipa ter falhado o apuramento para a Liga dos Campeões.