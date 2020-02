O Santa Clara regressou hoje às vitórias em casa, ao vencer o Paços de Ferreira por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu ao 10.º posto do campeonato. Com este triunfo, o Santa Clara chega à 10.ª posição da I Liga, com 23 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que somou o quarto jogo sem vencer, é 16.º, com 16 pontos, dois acima da zona de despromoção.

