As más condições do relvado, devido ao mau tempo em São Miguel, levou a sucessivos adiamentos do encontro. Primeiro, por meia hora, depois surgiu a informação de adiamento do encontro, mas ainda se tentou a sua realização para este sábado. Passava das 22 horas, surgiu a decisão de adiar o encontro para domingo, às 16:30 locais, 17:30 em Lisboa.