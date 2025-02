Santa Clara vence na Vila das Aves

O Santa Clara venceu na visita ao AVS por 2-1, na Vila das Aves, em jogo da 21.ª jornada da I Liga.

Com a segunda vitória seguida, e o terceiro jogo sem perder, os açorianos reforçaram o quinto lugar, com 38 pontos, a dois do Sporting de Braga, que no domingo recebe o Gil Vicente, e com oito de vantagem sobre o Casa Pia, sexto, enquanto o AVS permanece no 15.º posto, o primeiro a salvo da despromoção, com 18, mas ao alcance de Estrela da Amadora e Farense.



Os golos do Santa Clara foram ambos marcados em cinco minutos, na segunda parte, por Ricardinho, aos 51, e Aderllan, na própria baliza, aos 55, enquanto o AVS reduziu, aos 90+4, por Gerson Rodrigues, sem evitar o segundo desaire seguido.