`São Mamardashvili` segura o empate

Geórgia e Chéquia dividiram os pontos e vão manter-se nos últimos lugares do Grupo F independentemente do desfecho do Turquia-Portugal, que se joga a partir das 17h00 deste sábado e completa a segunda jornada do grupo.

Na primeira parte do duelo de Hamburgo, o penálti convertido por Mikautadze em cima do intervalo e a exibição portentosa do guarda-redes Mamardashvili seguraram a vantagem para a Geórgia mas, no segundo tempo, o domínio checo rendeu um golo bizarro apontado aos 59 minutos por Schick- e repôs um empate que não serve de muito para ambos os adversários, mas também não lhes retira por completo as esperanças na qualificação para os oitavos de final.





Estreantes em Campeonatos da Europa, os georgianos podem agradecer ao seu guarda-redes pelo histórico primeiro ponto conquistado, que poderiam ter até sido três, se Lobjanidze não tivesse desperdiçado uma oportunidade soberana na última jogada do encontro.