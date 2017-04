Sporting de Braga e FC Porto empataram 1-1, num jogo emotivo e bem disputado. Pedro Santos adiantou os locais, com um tento aos seis minutos mas os bracarenses até podiam ter chegado ao intervalo a ganhar por duas bolas a zero, não fosse o 'falhanço' de Pedro Santos que atirou a bola ao poste na transformação de uma grande penalidade. Assim, os 'dragões' entraram para o segundo tempo determinados, mas apenas alcançaram o golo do empate pela cabeça de Soares, apesar de outros lances em que faltou uma melhor eficácia na hora do golo. Com este empate, o FC Porto vê aumentar a distância face ao líder Benfica, equipa que na próxima ronda visita Alvalade. A I Liga está ao rubro quando faltam cinco jornadas para o final. Os 'azuis e brancos' passaram a contar 68 pontos, contra 71 do Benfica (3-0 ao Marítimo), enquanto o Sporting de Braga caiu para o quinto lugar, com 51, a dois do Vitória de Guimarães (3-2 em Chaves). O sporting é terceiro, com 63. (Foto: Lusa)