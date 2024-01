No dérbi minhoto, o SC Braga esteve a vencer até aos 90+8, momento em que perdeu a oportunidade de alcançar o FC Porto na terceira posição. Num jogo de emoções, Vítor Carvalho fez a diferença ao rematar com sucesso pouco depois do intervalo. No entanto, João Mendes deu um balde de água fria aos adeptos da casa, ao marcar o 1-1. Com este empate, a equipa bracarense mantém o 4.º lugar, com 33 pontos e o Vitória SC é quinto na tabela, com 30 pontos.