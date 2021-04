SC Farense - Sporting CP, a Liga Portuguesa em direto

O Sporting entra esta sexta-feira em campo para defrontar o Farense. A equipa treinada por Rúben Amorim (não vai estar no banco) vem de dois empates e viu a vantagem de dez pontos para o FC Porto ser encurtada apenas para seis. O Sporting vai tentar o triunfo no Algarve para pressionar os perseguidores pelo primeiro lugar no campeonato. O Farense tenta pontuar contra uma equipa que ainda não perdeu esta temporada para a Liga Portuguesa depois da derrota contra o Marítimo. A partida tem início às 21h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP com relato em direto na Antena 1.