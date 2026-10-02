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Seleção portuguesa a norte prepara-se para a receção de domingo à Noruega

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Seleção portuguesa a norte prepara-se para a receção de domingo à Noruega

A Federação Portuguesa de Futebol tentará sempre o caminho do consenso. A RTP apurou que a instituição quererá garantir que a história de Cristiano Ronaldo na seleção não termine com uma página negra - o abandono do capitão do estágio em Copenhaga. Até ao próximo domingo, o foco incide sobre a partida no Dragão frente à Noruega. Atualizamos aqui todos os desenvolvimentos.

Nicole Russo, Carlos Santos Neves - RTP / Adicionar como fonte informativa

Emissão da RTP Notícias

Fernando Veludo - Lusa

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RTP /

Novo cartaz de apoio a Ronaldo será instalado junto ao Estádio do Dragão

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A RTP contactou o autor dos três cartazes colocados em Lisboa e Oeiras, esta quarta-feira, em homenagem ao percurso de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa.

“Portugal sempre contigo” e “Jorge Jesus não esteve à altura", pode ler-se.
 
Fernando Maia é gestor de uma empresa gráfica e diz ter executado esta campanha, que terá duração de poucos dias, por iniciativa própria.

O outdoor colocado junto à Cidade do Futebol já foi, entretanto, retirado. Está prevista a instalação de um quarto cartaz no Porto, onde joga a formação lusa no próximo domingo.
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FPF em busca do consenso

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  • A Federação Portuguesa de Futebol tentará sempre a via do consenso. Segundo apurou a RTP, o organismo máximo do futebol da modalidade no país tudo fará para que a história de Cristiano Ronaldo na seleção não termine com os acontecimentos dos últimos dias. Isto tendo em conta o que o jogador representa para o país e para o futebol. Contudo, por agora não há a intenção de promover uma reunião entre CR7 e o selecionador Jorge Jesus. Até domingo, dia do jogo no Porto com a Noruega, para a Liga das Nações, a FPF quer concentrar-se no trabalho;


  • Vários cartazes com mensagens de apoio a Cristiano Ronaldo e críticas a Jorge Jesus foram colocados, nas últimas horas, em algumas zonas de Lisboa e Oeiras - dois na Segunda Circular e outro junto à Cidade do Futebol;


  • Nos cartazes pode ler-se: "Obrigado Cristiano Ronaldo por tudo o que fizeste por Portugal. Serás sempre o nosso capitão" e "Portugal sempre contigo"; a mensagem critica ainda o selecionador com a frase "Jorge Jesus não esteve à altura";


  • Entre os motivos apontados estão a "falta de sensibilidade na gestão do ativo CR7", o facto de "tratar de forma errada um capitão" e ter um alegado "ego inflamado";


  • O cartaz junto à Cidade do Futebol, em Oeiras, foi entretanto retirado. A autarquia alega que se trata de uma estrutura publicitária instalada ilegalmente no concelho;


  • Portugal venceu a Dinamarca por 4-2 na noite de quinta-feira. A seleção ficou assim muito perto de garantir a qualificação para a Liga das Nações;


  • Jorge Jesus afirma que os jogadores confiam nas ideias que tem para a equipa e que o incidente com Cristiano Ronaldo não lhe retira o foco. O selecionador promete, entretanto, explicações para o fim do jogo do próximo domingo;


  • A comitiva da seleção já regressou a Portugal. A equipa está hospedada num hotel em Vila Nova de Gaia. Chegou ao início da tarde desta sexta-feira.
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Seleção nacional já chegou ao Porto

A seleção nacional de futebol já aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, para preparar o próximo jogo da Liga das Nações, no próximo domingo no estádio do Dragão.

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RTP / Adicionar como fonte informativa

Cartazes de apoio a Ronaldo colocados em Lisboa e Oeiras após polémica na seleção

Vários cartazes de apoio a Cristiano Ronaldo foram colocados esta manhã em diferentes zonas de Lisboa e Oeiras, com mensagens de agradecimento ao capitão da seleção nacional, responsabilizando Jorge Jesus pela polémica ocorrida na Dinamarca.

O cartaz aqui apresentado foi instalado em frente à Federação Portuguesa de Futebol | Direitos Reservados

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Dois dos cartazes surgiram na Segunda Circular, em Lisboa, e um terceiro foi instalado junto à Cidade do Futebol, em Oeiras.

Nas estruturas publicitárias podem ler-se mensagens de agradecimento e solidariedade para com o internacional português: “Obrigado Cristiano Ronaldo por tudo o que fizeste por Portugal. Serás sempre o nosso capitão” e “Portugal sempre contigo”.

Os cartazes incluem também críticas dirigidas ao selecionador nacional: “Jorge Jesus não esteve à altura”, pode ler-se no cartaz.
Não é ainda conhecida a identidade dos responsáveis pela colocação dos cartazes.
Entre os motivos apontados no cartaz está a falta de sensibilidade na gestão de Cristiano Ronaldo. Acusam ainda Jorge Jesus de ter tratado de forma errada o capitão da seleção e atribuem ao treinador um “ego inflamado”.

A colocação dos cartazes acontece depois do episódio registado na Dinamarca, onde Cristiano Ronaldo abandonou o treino da seleção nacional um dia antes do jogo da Liga das Nações e abandonou o estágio.

Entretanto, o cartaz colocado nas imediações da Cidade do Futebol terá sido retirado. O motivo invocado pela autarquia de Oeiras é o facto de se tratar de uma estrutura publicitária alegadamente instalada de forma ilegal no concelho.

Fonte próxima do futebolista dos sauditas do Al Nassr esclareceu à agência Lusa que nem Cristiano Ronaldo, nem ninguém ligado a si, tem qualquer responsabilidade sobre a colocação dos referidos cartazes.
Federação quer consenso, mas até domingo a concentração é no jogo

A RTP sabe que a Federação Portuguesa de Futebol entende que por tudo o que o Cristiano Ronaldo representa para o país e para o futebol português, a Federação Portuguesa de Futebol tudo fará para que a história dele na Seleção não termine assim.

No entanto, esta vontade não confirma, por agora, a intenção de promover uma reunião entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Até domingo, a FPF quer apenas concentração no jogo e no trabalho.

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Incidente com Ronaldo não tira o foco a Jesus

Jorge Jesus diz que tem a equipa na mão. E que o incidente com Ronaldo não lhe retira o foco. Promete todas as explicações para o fim do jogo do próximo domingo.

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RTP /

Jogadores elogiam Jorge Jesus

A polémica com Cristiano Ronaldo foi o destaque das palavras do selecionador, mas também houve palavras sobre o próprio jogo. Os jogadores falam numa vitória num campo difícil e elogiam o impacto imediato do novo selecionador.

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