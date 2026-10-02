Seleção portuguesa a norte prepara-se para a receção de domingo à Noruega

Novo cartaz de apoio a Ronaldo será instalado junto ao Estádio do Dragão
“Portugal sempre contigo” e “Jorge Jesus não esteve à altura", pode ler-se.
Fernando Maia é gestor de uma empresa gráfica e diz ter executado esta campanha, que terá duração de poucos dias, por iniciativa própria.
O outdoor colocado junto à Cidade do Futebol já foi, entretanto, retirado. Está prevista a instalação de um quarto cartaz no Porto, onde joga a formação lusa no próximo domingo.
FPF em busca do consenso
- A Federação Portuguesa de Futebol tentará sempre a via do consenso. Segundo apurou a RTP, o organismo máximo do futebol da modalidade no país tudo fará para que a história de Cristiano Ronaldo na seleção não termine com os acontecimentos dos últimos dias. Isto tendo em conta o que o jogador representa para o país e para o futebol. Contudo, por agora não há a intenção de promover uma reunião entre CR7 e o selecionador Jorge Jesus. Até domingo, dia do jogo no Porto com a Noruega, para a Liga das Nações, a FPF quer concentrar-se no trabalho;
- Vários cartazes com mensagens de apoio a Cristiano Ronaldo e críticas a Jorge Jesus foram colocados, nas últimas horas, em algumas zonas de Lisboa e Oeiras - dois na Segunda Circular e outro junto à Cidade do Futebol;
- Nos cartazes pode ler-se: "Obrigado Cristiano Ronaldo por tudo o que fizeste por Portugal. Serás sempre o nosso capitão" e "Portugal sempre contigo"; a mensagem critica ainda o selecionador com a frase "Jorge Jesus não esteve à altura";
- Entre os motivos apontados estão a "falta de sensibilidade na gestão do ativo CR7", o facto de "tratar de forma errada um capitão" e ter um alegado "ego inflamado";
- O cartaz junto à Cidade do Futebol, em Oeiras, foi entretanto retirado. A autarquia alega que se trata de uma estrutura publicitária instalada ilegalmente no concelho;
- Portugal venceu a Dinamarca por 4-2 na noite de quinta-feira. A seleção ficou assim muito perto de garantir a qualificação para a Liga das Nações;
- Jorge Jesus afirma que os jogadores confiam nas ideias que tem para a equipa e que o incidente com Cristiano Ronaldo não lhe retira o foco. O selecionador promete, entretanto, explicações para o fim do jogo do próximo domingo;
- A comitiva da seleção já regressou a Portugal. A equipa está hospedada num hotel em Vila Nova de Gaia. Chegou ao início da tarde desta sexta-feira.
Seleção nacional já chegou ao Porto
A seleção nacional de futebol já aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, para preparar o próximo jogo da Liga das Nações, no próximo domingo no estádio do Dragão.
Cartazes de apoio a Ronaldo colocados em Lisboa e Oeiras após polémica na seleção
Vários cartazes de apoio a Cristiano Ronaldo foram colocados esta manhã em diferentes zonas de Lisboa e Oeiras, com mensagens de agradecimento ao capitão da seleção nacional, responsabilizando Jorge Jesus pela polémica ocorrida na Dinamarca.
Nas estruturas publicitárias podem ler-se mensagens de agradecimento e solidariedade para com o internacional português: “Obrigado Cristiano Ronaldo por tudo o que fizeste por Portugal. Serás sempre o nosso capitão” e “Portugal sempre contigo”.
Entre os motivos apontados no cartaz está a falta de sensibilidade na gestão de Cristiano Ronaldo. Acusam ainda Jorge Jesus de ter tratado de forma errada o capitão da seleção e atribuem ao treinador um “ego inflamado”.
No entanto, esta vontade não confirma, por agora, a intenção de promover uma reunião entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Até domingo, a FPF quer apenas concentração no jogo e no trabalho.
Incidente com Ronaldo não tira o foco a Jesus
Jorge Jesus diz que tem a equipa na mão. E que o incidente com Ronaldo não lhe retira o foco. Promete todas as explicações para o fim do jogo do próximo domingo.
Jogadores elogiam Jorge Jesus
A polémica com Cristiano Ronaldo foi o destaque das palavras do selecionador, mas também houve palavras sobre o próprio jogo. Os jogadores falam numa vitória num campo difícil e elogiam o impacto imediato do novo selecionador.