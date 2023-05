Sérgio Conceição destaca "ano positivo"

"Conseguimos fazer a melhor segunda volta de sempre, mas não foi o suficiente para ganhar o campeonato", disse Sérgio Conceição em conferência de imprensa no final do jogo deste sábado.



"Depois do jogo com a equipa que ganhou o campeonato, eu acho que somos a melhor equipa e é frustrante e angustiante perder", afirmou.



"É difícil arranjar palavras para descrever aquilo que eu sinto", concluiu.