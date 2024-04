Sérgio Conceição assumiu que a renovação de contrato com o Porto já estava pensada e não tem qualquer interferência nas eleições para a presidência do clube.

Para o encontro com o Sporting. o Porto recupera Evanilson, que cumpriu dois jogos de castigo e também Diogo Costa.



O guarda-redes recuperou de lesão e está nos convocados, faltando saber se vai ou não ser titular.

.

Também o central Fábio Cardoso está já disponível para as opções do treinador portista depois de ter recuperado de uma lesão muscular.