Sérgio Conceição não quer ser "campeão de sofá"

O Futebol Clube Porto está a um ponto do título e recebe amanhã o Sporting. Há três baixas recentes nos planos de Sérgio Conceição, que vão obrigar a uma grande remodelação do meio campo. O treinador dos "dragões" diz que "não pensa em ser campeão no sofá" e que pretende ganhar todos os jogos, até ao fim do campeonato.