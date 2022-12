Sérgio Conceição tem dúvidas sobre o possível reforço do plantel

Foto: José Coelho/Lusa

O treinador do Futebol Clube do Porto tem dúvidas sobre o possível reforço do plantel durante o mercado de transferências de janeiro. Numa altura de regresso do campeonato, depois da pausa para o Mundial do Qatar, Sérgio Conceição foi questionado sobre possíveis entradas de atletas mas considera difícil que surja algum negócio proveitoso, na próxima janela de transferências.