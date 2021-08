SL Benfica vs PSV Eindhoven

O Benfica joga esta quarta-feira a primeira mão do 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões de futebol, num jogo em que recebe, no Estádio da Luz, os holandeses do PSV Eindhoven, a partir das 20h00.

Dos seis jogos do ‘play-off’, a eliminatória que antecede a ‘milionária’ fase de grupos, o Benfica pode dizer que teve a ‘fava’ do sorteio, ao encontrar um PSV que nas rondas anteriores ‘despachou’ o Galatasaray e o Midtjylland.



Os holandeses que venceram ambos os jogos com os turcos (5-1 e 2-1), e também com os dinamarqueses (3-0 e 1-0) chegam à Luz com o moral em alta, com seis vitórias em seis jogos, nos quais se incluem a goleada ao campeão Ajax e a conquista da Supertaça dos Países Baixos (4-0).



Para o Benfica, que na última época falhou o acesso à ‘Champions’, na pré-eliminatória com os gregos do PAOK, em jogo está parte da saúde financeira do clube, depois de ano e meio de perda de receitas em contexto de pandemia da covid-19, mas também a importância desportiva de entrar na principal competição de clubes.



No jogo de hoje, que terá arbitragem do alemão Felix Brych, o mesmo árbitro da eliminação com o PAOK e da final da Liga Europa perdida com o Sevilha, em 2013/14, o Benfica procura garantir desde já um bom resultado, antes da visita a Eindhoven.



Jorge Jesus tem algumas baixas, nomeadamente do central belga Jan Vertonghen, que se lesionou na segunda mão com o Spartak Moscovo, e na frente não conta com o suíço Haris Seferovic, além de Rodrigo Pinho e Darwin Nuñez, todos lesionados.