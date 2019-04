Tudo está em aberto na I Liga. O Benfica pode isolar-se na liderança depois do empate do FC Porto. Quando ainda faltam mais três jornadas, sem contar com esta, a 31.ª, os "encarnados" têm pela frente um Sp. Braga a lutar pela terceira posição. Se houver empate na Pedreira, a tabela fica na mesma, com "dragões" na partilha da liderança. (Foto: EPA)