Sporting acusa Benfica de dificultar presença de adeptos dos leões no dérbi

O Sporting acusa o Benfica de dificultar a presença de adeptos dos leões no dérbi no estádio da luz. Num extenso comunicado, o clube de Alvalade acusa os encarnados de terem violado os regulamentos das competições. Os bilhetes só chegaram ao Sporting na última segunda feira, quando, segundo os leões, deveriam ter sido disponibilizados com 12 dias de antecedência.