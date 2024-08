Sporting arrasa Nacional

Com uma goleada por 6-1 no terreno do Nacional da Madeira, o Sporting ascende ao comando do campeonato à segunda jornada, em igualdade pontual com o FC Porto.

Os campeões nacionais chegaram ao intervalo a vencer já por 2-1, depois dos golos de Pedro Gonçalves (16 minutos) e Trincão (40), tendo o recém regressado Nacional ainda igualado por Thomas (36). Os 'leões' acabaram com a resistência contrária na segunda metade, com golos de Gyökeres (51 e 76), o primeiro de grande penalidade, novamente Trincão (57) e Daniel Bragança (66).



Com o segundo triunfo consecutivo no arranque do campeonato, o Sporting lidera, com seis pontos, os mesmos que o FC Porto, segundo, enquanto os 'alvinegros' estão no 13.º posto, com um ponto.