Sporting e FC Porto defrontam-se esta terça-feira por um lugar na final da Taça da Liga desta temporada. Ambas as equipas querem mais um troféu e em Leiria vão lutar em campo naquele que é um dos maiores jogos do futebol português. A partida tem início às 19h45 e pode ouvir em direto o relato do jogo na Antena 1.