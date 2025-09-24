Sporting de Braga entra a ganhar na Liga Europa

O Sporting de Braga venceu esta quarta-feira os neerlandeses do Feyenoord por 1-0, em encontro da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa em futebol, disputado no Estádio Municipal de Braga. O espanhol Fran Navarro apontou, aos 79 minutos, o tento dos arsenalistas, que somavam três jogos sem ganhar. Na classificação, os minhotos seguem, provisoriamente, no grupo da frente, com três pontos, numa tabela em que os oito primeiros seguem diretamente para os oitavos e os classificados entre o nono e o 24.º jogam o play-off de acesso aos oitavos.