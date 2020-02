Sporting de Braga. Equipa campeã do mundo de futebol de praia foi homenageada pela Câmara Municipa

O Sporting de Braga partilhou a conquista do campeonato do mundo de clubes de futebol de praia com a sua cidade. Os jogadores foram recebidos em festa pelo presidente da câmara e celebraram o bi-campeonato com os adeptos.