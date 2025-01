O Sporting de Braga recebe esta quarta-feira a sensação da Taça de Portugal. O Lusitano de Évora vai à cidade dos arcebispos defrontar a equipa da casa depois de uma jornada na Taça que levou à eliminação de equipas como o Estoril e o AFS. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.