Sporting de Braga sofre derrota pesada em casa do Olympiacos

O Sporting de Braga somou esta quinta-feira a primeira derrota na fase de liga da Liga Europa de futebol, ao perder em casa do Olympiacos, por 3-0, na segunda jornada. Em Atenas, o marroquino Ayoub El Kaabi bisou, aos 45 e 59 minutos, com o argentino Santiago Hezze, aos 53, a fazer o outro tento do vencedor da Liga Conferência na última época. Na primeira jornada, os arsenalistas tinham vencido em casa o Maccabi Telavive, por 2-1, enquanto o Olympiacos se estreou a vencer, depois da derrota no terreno do Lyon, por 2-0, com as duas equipas a somarem três pontos.