O Sporting de Braga estreou-se na fase principal da Liga Europa de futebol com uma vitória, por 2-1, diante dos israelitas do Maccabi Tel Aviv. Depois de Davida ter dado vantagem aos israelitas, na conversão de uma grande penalidade, aos 30 minutos, os bracarenses conseguiram virar o resultado já numa altura em que poucos acreditavam, com um "bis" de Bruma, aos 88 e 90+5, o segundo também na conversão de uma grande penalidade.