Sporting de Braga vence no Estoril e mantém-se no terceiro lugar da I Liga

O Sporting de Braga conquistou sábado a quinta vitória nos últimos seis jogos na I Liga portuguesa de futebol, ao impor-se por 2-0 em casa do Estoril Praia, em encontro da 30.ª jornada. O hispano-francês Ismaël Gharbi marcou os dois golos, aos cinco e 21 minutos, garantindo que os minhotos permanecem no terceiro lugar do campeonato, com 63 pontos, mais um do que o FC Porto, quarto, que na véspera tinha ultrapassado provisoriamente os arsenalistas com o triunfo sobre o Famalicão. Já o Estoril Praia averbou a segunda derrota seguida na prova e segue na nona posição, com 39 pontos.