Sporting deixa fugir a vitória em Braga nos descontos

Em Braga, os leões adiantaram-se no marcador com um golo de Gonçalo Inácio, aos 22 minutos, mas o Sporting de Braga chegou ao empate aos 34, por Ricardo Horta, antes de o colombiano Luis Suárez, aos 45+2, de grande penalidade, dar nova vantagem ao Sporting. Já aos 90+6, também de penálti, o uruguaio Zalazar fez o golo do empate para os bracarenses.







O jogo começou com as equipas a travarem uma batalha tática com posse de bola dividida. Do lado do Sporting de Braga, Paulo Oliveira substituiu o lesionado Barisic e Diego vai jogar pela ala esquerda, em detrimento de Gabri Martínez. Pelos leões Rui Borges colocou Pedro Gonçalves no lugar de Luís Guilherme no onze e Debast está de volta às opções, no banco de suplentes.

No último suspiro da partida o Sporting de Braga empatou através de uma grande penalidade convertida por Zalazar.





Com este resultado, o Sporting continua em segundo, com 62 pontos, a três do líder FC Porto e com mais quatro do que o Benfica, terceiro, equipas que se defrontam domingo no Estádio da Luz, enquanto o Sporting de Braga, que vinha de dois triunfos, continua em quarto, com 46.



O primeiro remate da partida aconteceu ao minuto 12 quando, na sequência de um pontapé de conta, a bola sobrou para Catamo que tentou rematar em jeito, mas saiu ao lado. Pouco depois belo desenho ofensivo leonino com triangulações entre vários jogadores, com finalização de Catamo, mas o remate do moçambicano 'beijou' a malha lateral da baliza de Hornicek.O Sporting estava melhor na partida e de novo Catamo numa jogada individual a rematar contra um defesa do Sporting de Braga. Na sequência do canto Gonçalo Inácio subiu mais alto do que todos e cabeceou para o fundo da baliza de Hornicek.Três minutos depois do golo, Luís Suárez foi lançado em profundidade, ganhou a frente a Paulo Oliveira, mas não conseguiu bater Hornicek que efetuou uma grande defesa, a evitar o segundo dos leões.Na resposta e à passagem do minuto 34, Ricardo Horta fez o empate, com um desvio de pé esquerdo, após uma grande jogada de Zalazar pelo lado esquerdo que fugiu a Catamo.À beira do intervalo grande penalidade para o Sporting. Arrey-Mbi fez um corte com o braço e o árbitro apontou de imediato para a marca de penálti. Luis Suárez, chamado à marcação da castigo máximo, não perdoou. Hornicek ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu chegar à bola.Resultado justo ao intervalo que espelha o que se passou no primeiro tempo, pois o Sporting foi quem criou as melhores oportunidades para faturar. Para a segunda parte o treinador do Sporting de Braga fez uma mexida. Tirou o amarelado Paulo Oliveira e fez entrar Gabriel Moscardo.O Sporting de Braga entrou melhor nos segundos 45 minutos e está a encostar o Sporting à sua zona defensiva. Mas, ao minuto 50 registou-se uma bela saída de bola do Sporting num ataque que criou superioridade, mas surgiu o corte oportuno de Moscardo para canto.Numa boa jogada dos arsenalistas, Ricardo Horta a serviu Pau Víctor que cruzou, mas Víctor Gómez chegou um pouco atrasado. Lance de insistência do Sporting de Braga, com o cruzamento de João Moutinho, mas não surgiu ninguém para o desvio.Depois da hora de jogo, o Sporting esteve à beira de ampliar o marcador. Livre lateral apontado por Trincão, a bola acabou por morrer nas mão de Hornicek, não sem antes Fresneda e Gonçalo Inácio terem falhado o desvio na pequena área arsenalista.Na resposta, grande jogada individual de João Moutinho que com habilidade, dentro da área, tirou dois jogadores do Sporting do caminho, no entanto a finalização não foi a melhor e a bola saiu muito por cima. Carlos Vicens voltou a mexer na equipa e fez uma dupla substituição. Saíram João Moutinho e Diego Rodrigues, entraram Gabri Martínez e Gorby. Rui Borges respondeu com as entradas de Luís Guilherme e João Simões para os lugares de Pedro Gonçalves e Morita.O Sporting de Braga continuava melhor na segunda parte e Víctor Gómez aplicou um remate de ângulo difícil que quase traiu Rui Silva. Carlos Vicens voltou a mexer na equipa e fez entrar Fran Navarro para o lugar de Pau Víctor. Rui Borges respondeu com a entrada de Eduardo Quaresma para o lugar de Geny Catamo. O treinador leonino quer colocar trancas à porta e impedir aproximações dos arsenalistas à sua baliza.O Sporting respondeu com um tímido cabeceamento de Diomande, na sequência de um pontapé de canto, fraco e fácil para Hornicek agarrar. Foi das poucas vezes que os leões chegaram à baliza arsenalista.