Sporting perde no terreno do Bayern Munique

O Sporting perdeu esta terça-feira em casa do Bayern Munique por 3-1, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, no qual ainda esteve em vantagem.

Na Allianz Arena, em Munique, a equipa bávara foi a primeira a causar perigo. Remate de Harry Kane, de fora da área, com a bola a passar por cima da trave da baliza à guarda de Rui Silva. Pouco depois Lennart Karl introduziu a bola na baliza do Sporting, mas após análise do VAR o golo foi invalidado por fora de jogo a Gnabry.



Os alemães instalaram-se perto da área do Sporting e tiveram duas situações de algum perigo. Primeiro por Lennart Karl com o remate a sair ao lado, depois por Olise, que fletiu da direita para o interior da área, conseguiu espaço para rematar, mas Matheus Reis estava no caminho da bola.



O Bayern continuava intalado no meio campo sportinguista e Gnabry teve uma arrancada pela esquerda, mas o cruzamento-remate saiu pela linha de fundo. Na resposta, o Sporting conquistou um canto, mas Matheus Reis cabeceou muito por cima.



Perto da meia hora, Remate cruzado, da esquerda, de Serge Gnabry para grande defesa de Rui Silva. No minuto 31, arrancada de Catamo, pela direita, a cruzar para Suárez, mas Tah antecipou-se e quase enganava Neuer, que evitou o primeiro golo, com uma defesa a dois tempos. Na resposta, na outra banda do campo, foi Rui Silva a brilhar com uma excelente estirada a remate colocadíssimo de Harry Kane.



Numa perda de bola de Alisson no meio campo leonino, o Bayern quase marcava. Harry Kane acertou em cheio no poste direito da baliza à guarda de Rui Silva depois de ter tirado Fresneda do caminho, conseguindo rematar colocado de fora da área. Ao minuto 45, Rui Silva evita o golo a Lennart Karl. O jovem alemão fez o que quis de Matheus Reis e rematou para grande defesa do guarda-redes do Sporting.





Os primeiros 45 minutos foram, sem surpresa, dominados pelos bávaros, com forte caudal ofensivo e com Rui Silva a mater a baliza leonina a zero com um punhado de boas defesas.





No início do segundo tempo pertenceu ao Sporting o primeiro remate, Alisson atirou ao lado da baliza de Neuer quando podia ter cruzado para Luis Suárez.

Rui Borges mexeu na equipa e fez entrar Ricardo Mangas para o lugar de Alisson. Mas antes o Bayern Munique empatava por intermédio Serge Gnabry. Canto batido por Michael Olise, no lado direito do ataque, com Gnabry, sem marcação, a encostar ao segundo poste.





Quatro minutos depois, ao minuto 69. o Bayern operava a cambalhota no marcador. Triangulação dos bávaros, com Laimer a cruzar para a entrada de Karl e o jovem prodígio a rematar forte com Rui Silva ainda a tocar na bola, mas a não conseguir evitar o golo.

Primeiro o aviso, depois o golo. Excelente condução de bola de João Simões, no lado esquerdo, com o camisola 52 a cruzar para a área, onde estava Fresneda à espera, na antecipação Kimmich acabou por introduzir a bola na própria baliza.Em mais uma bola parada o Bayern ampliava a vantagem, ao minuto 77. Livre de Kimich marcado para o segundo poste onde surgiu de novo Gnabry a cabecear para Tah encostar para o fundo das redes de um desamparado Rui Silva. Rui Borges voltava a mexer na equipa, saíram Eduardo Quaresma e Geny Catamo, entraram Ioannidis e Vagiannidis.Perto do final, Luis Suárez teve a oportunidade de reduzir, mas o remate do colombiano esbarrou na defensiva alemã. Vagiannidis trabalhou bem na direita, cruzou para a zona central onde apareceu Suárez a rematar, em desequilíbrio, mas a bola desviou em Upamecano.Com esta derrota, o Sporting cai para já para o nono lugar, com 10 pontos, ficando assim fora da zona de apuramento direto para os oitavos de final, enquanto os germânicos chegam provisoriamente ao segundo lugar, com 15 pontos, os mesmos do líder Arsenal, que ainda vai cumprir o seu jogo nesta ronda.