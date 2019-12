Sporting repudia insultos e ameaças contra a equipa nos Açores

Aos cânticos "Alcochete Sempre", os leões respondem em comunicado com o título "Alcochete nunca Mais".



Na nota publicada no site oficial do clube de Alvalade, o Sporting apelou ao apoio dos sócios e adeptos e condenou o incitamento à violência e ao ódio.



Os leões avisam que este é um problema do Futebol Português e do Estado Português e que não se pode continuar a assobiar para o lado perante as evidências.