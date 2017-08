O Sporting Clube de Portugal venceu o Vitória de Guimarães, que jogava em casa, por cinco a zero. A equipa lisboeta consolida assim o primeiro lugar na tabela classificativa, na terceira jornada e continua sem golos sofridos. Os golos do Sporting foram marcados por Bruno Fernandes (3’ e 60’), Bas Dost (21’ e 23’) e Adrian Silva (85’). A equipa do Guimarães sofre a segunda derrota pesada seguida depois de perder com o Estoril Praia por três bolas a zero. Com esta vitória, o Sporting assume a liderança provisória com os mesmos nove pontos do Rio Ave, enquanto o Vitória é para já 10.º com três pontos.