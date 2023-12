Sporting vence em Tondela e assegura presença na `final four` da Taça da Liga

O Sporting assegurou hoje a última vaga na ‘final four’ da Taça da Liga de futebol, ao vencer por 2-1 na visita ao Tondela, da II Liga, no derradeiro jogo do Grupo C da competição.

Daniel Bragança (17 minutos) e Paulinho (32) marcaram para os ‘leões’, enquanto Hélder Tavares (76) reduziu para os anfitriões, num encontro que permitiu aos lisboetas fecharem a ‘poule’ no primeiro lugar, com seis pontos, à frente do Farense (três) e dos beirões (zero), e consumarem a sétima presença seguida na ‘final four’ da competição.



Desta forma, o Sporting, finalista da Taça da Liga nas três edições anteriores e vencedor em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22, vai defrontar nas meias-finais o Sporting de Braga, em 23 de janeiro, sendo que a outra meia-final vai opor o Benfica ao Estoril Praia, no dia 24.



A ‘final four’ da Taça da Liga vai decorrer em Leiria e a final da prova está agendada para 27 de janeiro.