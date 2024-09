Sporting vence Estoril Praia e continua com pleno de vitórias

O Sporting venceu esta sexta-feira por 3-0 na visita ao Estoril Praia, na abertura da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, e continua a somar triunfos em todos os jogos disputados no campeonato. No Estádio António Coimbra da Mota, os ‘leões’ adiantaram-se no marcador com um golo do moçambicano Geny Catamo, aos 25 minutos, e ampliaram a vantagem com tentos do japonês Morita, aos 31, e de Daniel Bragança, aos 90+1. Com sete vitórias em sete jornadas, o Sporting, que consegue o melhor arranque no campeonato desde 1990/91 (11 triunfos), lidera a I Liga com 21 pontos, mais seis do que o FC Porto e oito do que o Benfica, que ainda vão jogar nesta ronda, enquanto o Estoril Praia interrompeu uma série de quatro jogos sem derrotas e é 14.º, com seis.