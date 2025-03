Sporting vence Estoril Praia e isola-se à condição no topo da I Liga

O Sporting isolou-se, à condição, na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao regressar às vitórias na competição, na receção ao Estoril Praia, por 3-1, em jogo da 24.ª jornada. Gonçalo Inácio (cinco minutos) e o sueco Viktor Gyökeres (36 e 90+6, este de grande penalidade), que chegou aos 25 golos no campeonato, assinaram os golos dos leões, sendo que, pelo meio, Gonçalo Costa (84) ainda reduziu para os estorilistas, que terminaram reduzidos a 10 jogadores, por expulsão de João Carvalho, aos 90+4. Os campeões nacionais, que vinham de três empates seguidos na I Liga, somam 56 pontos, mais três do que o segundo classificado, Benfica, que só vai disputar o encontro desta ronda com o Gil Vicente no final do mês, enquanto o Estoril é oitavo, com 34, depois de ter visto chegar ao fim uma sequência de oito partidas sem derrotas, em que alcançou seis triunfos.