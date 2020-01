Sporting vence Marítimo, veja as estatísticas do jogo

E à terceira foi de vez. Depois de dois golos festejados esta noite, em Alvalade, e, posteriormente anulados, o Sporting chegou ao golo por Cristian Borja, a quinze minutos do final, graças a um remate com o pé esquerdo, de um ângulo difícil da esquerda, acertando no centro da baliza. Com esta vitória, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, o Sporting alcança o terceiro lugar da tabela classificativa, ultrapassando o Famalicão, que perdeu esta jornada frente ao Santa Clara.

