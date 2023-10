Sporting vence no Bessa e lidera isolado a I Liga

O Sporting venceu esta segunda-feira por 2-0 na visita ao Boavista, no jogo que encerrou a nona jornada, e isolou-se na liderança da I Liga portuguesa de futebol, 'descolando' de Benfica e FC Porto. No Estádio do Bessa, no Porto, Geny Catamo, aos 37 minutos, e Pedro Gonçalves, aos 85, marcaram os golos que valeram a quinta vitória consecutiva aos 'leões' que, assim, passam a somar 25 pontos, mais três do que os rivais lisboetas, que são segundos, e do que os 'azuis e brancos', terceiros. Já o Boavista, que perdeu pela primeira vez em casa neste campeonato, está há quatro jogos sem ganhar, mantendo-se na sexta posição, com 15 pontos, a dois do último lugar 'europeu', ocupado pelo Sporting de Braga.