Subida de casos da covid em Portugal leva a mudança de regras nos recintos desportivos

Os certificados de vacinação passam a não ser suficientes para aceder a eventos desportivos. Ao ar livre com mais de cinco mil espetadores e em recintos fechados com lotação acima de um milhar, é a partir de agora necessário teste PCR 72 horas antes ou teste antigéneo 48 horas antes do evento.