Foto: António Cotrim - Lusa

Coates está de volta e é opção para o dérbi de amanhã. Já Pedro Gonçalves ainda não entra nas contas do Sporting. Rúben Amorim garante que estar na final da Taça é uma prioridade. Na antevisão do jogo na Luz, o futuro do treinador dos Leões também foi tema.