Taça de Portugal. O Elvas - Vitória Guimarães

O Elvas, equipa do Campeonato de Portugal, protagonizou hoje uma das grandes surpresas da presente edição da Taça de Portugal em futebol, ao vencer, de virada, o Vitória de Guimarães por 2-1, nos oitavos de final.

A equipa do escalão principal até começou melhor, ao adiantar-se logo aos dois minutos, através de Michel, mas o conjunto do quarto escalão, a jogar em casa, deu a volta ao marcador na etapa complementar, primeiro por Lucão, aos 50 minutos, jogador que, mais tarde e depois de assistido durante largos minutos, teve de abandonar o campo lesionado, e depois por Desmod Nketia, aos 75.



Após este triunfo, a formação alentejana vai receber na próxima eliminatória, quartos de final, o Tirsense, assegurando assim desde já a presença de uma equipa do Campeonato de Portugal nas meias-finais.