Taça de Portugal. O FC Porto empatou a um golo com o Académico de Viseu

As duas equipas lutam por um lugar na Final do Jamor. As decisões ficaram assim adiadas para o Estádio do Dragão e será lá que se jogará a segunda mão das meias-finais da taça de Portugal. Sérgio Conceição não compreende porque não foi assinalado penálti quando Corona caiu na grande área do Académico de Viseu.