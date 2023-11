Taça de Portugal. SL Benfica - Famalicão

O Benfica recebe o Famalicão em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com início previsto para as 20:45, no Estádio da Luz, e arbitragem de Manuel Oliveira (AF Porto).

O treinador do Benfica, Roger Schmidt disse estar "feliz por ter terminado a interrupção para as seleções” e por os jogadores poderem voltar a “focar-se a 100% no Benfica até março”.





Schmidt revelou também que Kokçu, recuperado de lesão, vai jogar alguns minutos, mas lembrou que o médio “precisa de alguns jogos para voltar a estar a 100%”.





Por outro lado, questionado sobre a posição que idealiza para João Neves, que em alguns dos últimos jogos alinhou na ala direita do meio campo, o treinador encarnado lembrou que teve de “encontrar soluções” para “resolver problemas no plantel”, mas reconheceu que “ao olhar para trás, não faz muito sentido” desviar o jogador da sua posição habitual.





“O João Neves é um daqueles jogadores que podes colocar em qualquer posição e ele joga bem. Mas é claro que queremos ter os jogadores nas melhores posições. Às vezes, isso não é possível, como expliquei, mas é bastante claro que ele é mais um médio centro do que um jogador de flanco”, assumiu.











Do lado adversário, o treinador do Famalicão garantiu que a equipa vai defrontar o Benfica “sem medo”, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, agendado para sábado.







A formação de Vila Nova de Famalicão desloca-se este sábado ao Estádio da Luz para defrontar a formação ‘encarnada’, precisamente o clube que impediu a equipa também liderada por João Pedro Sousa, em 2019/20, de chegar à final da prova.



"Não escondo que me recordo com saudade dessa meia-final, mas nada tem que ver com este jogo. São equipas diferentes. A eliminatória é diferente, o nosso clube é diferente para melhor, portanto em nada vamos relembrar esse jogo para transportar o que quer que seja para este. Se atuarmos com a mesma qualidade e com a mesma competência, perfeito. Mas teremos de o fazer de forma diferente", disse.



Sobre o encontro o treinador apontou a estratégia e definiu a forma de tentar travar o adversário da melhor forma.



“Não temos medo. Acreditamos na nossa ideia, os jogadores acreditam, trabalham para correr bem durante o jogo. É isso que vamos fazer. Sabemos a forma como o Benfica tenta pressionar e defender. Vamos tentar explorar alguns espaços, tentar condicionar algumas zonas do campo e pressionar o Benfica com a bola. Onde o Benfica nos pode ferir é com a qualidade individual, capacidade coletiva que, em todos os jogos, aparece”.