Teresa Bonvalot. Ambição de "dar tudo por tudo" para conquistar títulos

Foi a quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf.



Teresa Bonvalot sucede, exatamente, a Yolanda como campeã nacional.



Aos 20 anos, consegue, assim o terceiro título da carreira, depois das vitórias em 2014 e 2015.



Entrevistada pela RTP3, Teresa Bonvalot destacou a estranheza do campeonato e o facto de ter saído pouco de Portugal devido à falta de competições, canceladas pela pandemia.



"Sagrar-me campeã neste ano em que não há muitas competições é super-especial", referiu.



O facto de estar em Portugal mais tempo proporcionou mais oportunidades de treino e auxiliou o foco necessário.



"O top sete em Portugal está a funcionar muito bem", declarou, ao referir as razões para ter vencido as outras atletas, nomeadamente o ter conseguido superar-se face à competição.



De viagem para França para um evento especial, o WSL Countdown Series, onde vai voltar a competir, a surfista portuguesa prometeu "dar tudo por tudo".



"Adorava trazer o título para Portugal", afirmou.