Thierry Neuville em Hyundai venceu hoje o Rali da Catalunha

Em segundo lugar, a mais de 24 segundos ficou Elfyn Evans, que luta pela conquista do título mundial com Sebastien Ogier.



Ogier ficou em quarto lugar, antecedido de Dani Sordo, que conseguiu o terceiro posto.



O actual campeão do mundo e Elfyn Evans, ambos da Toyota, vão discutir o título desta temporada na útima prova do campeonato mundial, que vai decorrer em Itália daqui a um mês.